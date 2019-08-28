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      Российские пропагандисты бурно отреагировали на интервью "Карателя"

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      Пропагандистка Скабеева вышла из себя – почти буквально
      Пропагандистка Скабеева вышла из себя – почти буквально / Screenshot

      На российском пропагандистском телевидении возник ажиотаж из-за яркой речи командира взвода 28-й бригады Вооруженных сил Украины Виктора Егорова по кличке "Каратель". Четкую патриотическую позицию защитник Украины озвучил в интервью "24 каналу".

      Именно эту позицию бурно обсуждали в пропагандистской программе "60 минут" на канале "Россия 1", где ведущей является известный "сливной бачок" Ольга Скабеева.

      Подробнее – здесь: Подниму флаг Украины над Донецком или Луганском, – боец ВСУ рассказал о своей мотивации

      "Чтобы постоянно быть в тонусе, надо верить в победу! Рано или поздно мы точно зайдем в Донецк, Луганск и Крым. Что меня мотивирует? Признаюсь, мне нравится воевать. Спрашивают, маньяк ли я? Конечно, нет! Потому что я убиваю не людей, а врагов! Это моя обязанность – защищать. Подобно тому, когда нападают на пост, человек в карауле должен применить оружие. Не потому, что он хочет убить человека, а потому что защищает", – сказал Егоров.

      И пообещал, что обязательно повесит в освобожденном Донецке или Луганске флаг с вышитым трезубцем, который ему вручили волонтеры.

      Смелые слова украинца разозлили скандальную пропагандистку путинского режима: "Я просто покажу вам господина Егорова. Это тот человек, которого боится Зеленский! И это представитель той массы националистической, которая не даст завершить войну на Донбассе!"

      Скабєєва
      Вот так "сливной бачок" Скабеева отметила украинского воина / Screenshot из эфира " Россия 1"

      Читайте также: Лицо пропаганды: Скабееву возмутили буклеты против возвращения России в ПАСЕ

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      Теги: Новости Украины Российская пропаганда Украина – Россия Война на Донбассе Новости России
      Источник: 24 канал
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