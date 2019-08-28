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      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
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      Російські пропагандисти бурхливо відреагували на інтерв'ю "Карателя"

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      Пропагандистка Скабєєва вийшла з себе – майже буквально
      Пропагандистка Скабєєва вийшла з себе – майже буквально / Screenshot

      На російському пропагандистському телебаченні виник ажіотаж через яскраву промову командира взводу 28-ї бригади Збройних сил України Віктора Єгорова на псевдо "Каратель". Чітку патріотичну позицію захисник України озвучив в інтерв'ю "24 каналу".

      Саме цю позицію бурхливо обговорювали у пропагандистській програмі "60 минут" на каналі "Россия 1", де ведучою є відомий "зливний бачок" Ольга Скабєєва.

      Детальніше – тут: Підніму прапор України над Донецьком чи Луганськом, – боєць ЗСУ розповів про свою мотивацію

      "Щоб постійно бути в тонусі, треба вірити в перемогу! Рано чи пізно ми точно зайдемо в Донецьк, Луганськ та Крим. Що мене мотивує? Зізнаюсь, мені подобається воювати. Запитують, чи я маніяк? Звісно, ні! Бо я вбиваю не людей, а ворогів! Це мій обов'язок – захищати. Подібно до того, коли нападають на пост, людина в караулі має застосувати зброю. Не тому, що вона хоче вбити людину, а тому що захищає", – сказав Єгоров.

      І пообіцяв, що обов'язково повісить у звільненому Донецьку або Луганську прапор з вишитим тризубом, який йому вручили волонтери.

      Сміливі слова українця розлютили скандальну пропагандистку путінського режиму: "Я просто покажу вам пана Єгорова. Це та людина, яку боїться Зеленський! І це представник тієї маси націоналістичної, яка не дасть завершити війну на Донбасі!"

      Скабєєва
      Ось так "зливний бачок" Скабєєва відзначила українського воїна / Screenshot з ефіру "Россия 1"

      Читайте також: Обличчя пропаганди: Скабєєву обурили буклети проти повернення Росії до ПАРЄ

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      Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Україна – Росія Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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