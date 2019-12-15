Российские пропагандисты готовили провокацию с двойником Зеленского, – СМИ

Российские пропагандисты планировали подставить Президента Украины Владимира Зеленского фейком о якобы его родном брате, живущем в Москве. За это его двойнику из Узбекистана Умиду Исабаеву даже предлагали 500 долларов.

О запланированной провокации писало издание " РБК-Украина " со ссылкой на продюсера узбека Владимира Еросяна.

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Правда очередной "гениальный" фейк российской пропаганды с треском провалился. Все потому, что Исабоев отказался от участия в такой провокации.

Провокация заключалась бы в том, чтобы Умид заявил, что его отец по молодости бывал в Украине и, возможно, Владимир Зеленский не просто похож на Умида, а является его одинокровних братом,

– заявил продюсер.

Впрочем пародист отказался от предложенных 500 долларов за откровенную ложь, которая могла негативно повлиять на его репутацию и обидеть членов его семьи.



Умид Исабоев - двойник Владимира Зеленского