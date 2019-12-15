Российские пропагандисты готовили провокацию с двойником Зеленского, – СМИ
Российские пропагандисты планировали подставить Президента Украины Владимира Зеленского фейком о якобы его родном брате, живущем в Москве. За это его двойнику из Узбекистана Умиду Исабаеву даже предлагали 500 долларов.
О запланированной провокации писало издание "РБК-Украина" со ссылкой на продюсера узбека Владимира Еросяна.
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Правда очередной "гениальный" фейк российской пропаганды с треском провалился. Все потому, что Исабоев отказался от участия в такой провокации.
Провокация заключалась бы в том, чтобы Умид заявил, что его отец по молодости бывал в Украине и, возможно, Владимир Зеленский не просто похож на Умида, а является его одинокровних братом,
– заявил продюсер.
Впрочем пародист отказался от предложенных 500 долларов за откровенную ложь, которая могла негативно повлиять на его репутацию и обидеть членов его семьи.
Умид Исабоев - двойник Владимира Зеленского
Что известно об Умиде Исабоеве? Впервые Умида Исабоева заметили пользователи московского метро после избрания Владимира Зеленского. Он им уж очень напоминал президента Украины. После этого узбек стал очень популярным в социальных сетях.
До этого он был обычным маляром, но спустя время все изменилось. Он стал пародировать Зеленского, а недавно его даже пригласили сняться для роли украинского президента в российском фильме о нем.