15:02
15 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підкочує до Поклонської. Маніпуляції Лукашенка
      Вєсті Кремля
      18:19, 14 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського
      Вєсті.UA
      18:59, 14 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019

      Російські пропагандисти готували провокацію з двійником Зеленського, – ЗМІ

      10201 Читать новость на русском
      Двійник Зеленського відмовився очорнити президента України за 500 доларів / колаж 24 каналу

      Російські пропагандисти планували підставити Президента України Володимира Зеленського фейком про буцімто його рідного брата, що живе у Москві. За це його двійникові з Узбекистану Уміду Ісабаєву навіть пропонували 500 доларів.

      Про заплановану провокацію писало видання "РБК-Україна" з посиланням на продюсера узбека Володимира Єросяна.

      Цікаво: Двійник Зеленського зіграє роль президента в російському фільмі про Україну: подробиці

      Що правда черговий "геніальний" фейк російської пропаганди з тріском провалився. Все через те, що Ісабаєв відмовився від участі у такій провокації.

      Провокація полягала б у тому, щоб Умід заявив, що його батько за молодості бував в Україні і, можливо, Володимир Зеленський не просто схожий на Уміда, а є його одинокровних братом,
      – заявив продюсер.

      Втім пародист відмовився від запропонованих 500 доларів за відверту брехню, яка могла негативно вплинути на його репутацію та образити членів його сім'ї.


      Умід Ісабаєв – двійник Володимира Зеленського

      Що відомо про Уміда Ісабаєва?Вперше Уміда Ісабаєва помітили користувачі московського метро після обрання Володимира Зеленського. Він їм аж дуже нагадував президента України. Після цього узбек став дуже популярним у соціальних мережах.

      До цього він був звичайним маляром, але опісля все змінилося. Він став пародіювати Зеленського, а нещодавно його навіть запросили знятися для ролі українського президента у російському фільмі про нього.

      В окупованому Криму затонув російський підводний човен: що відомо
      сьогодні
      3556
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Зеленський Російська пропаганда Президент України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:51 "Приватбанк" не повернуть Коломойському? Що означає нова ініціатива Кабміну
      Ярослав Голобородько 1503
      сьогодні , 08:46 Новий рік 2020: найкращі ялинки світу
      645
      сьогодні , 08:00 Сергій Вовк: скандали та гучні справи судді, який посадив під варту Антоненка й Кузьменко
      Северин Трач 2672
      14 грудня , 19:00 Жара, в твоей машине цинк, тело разлагается, – командир Варакин о потерях и достижениях на войне
      Повернись живим 2210
      14 грудня , 17:15 Підсумки-2019: що змінилося у відносинах між Україною і Росією
      Інна Жолобович 3187
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук