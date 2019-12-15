Російські пропагандисти готували провокацію з двійником Зеленського, – ЗМІ

Російські пропагандисти планували підставити Президента України Володимира Зеленського фейком про буцімто його рідного брата, що живе у Москві. За це його двійникові з Узбекистану Уміду Ісабаєву навіть пропонували 500 доларів.

Про заплановану провокацію писало видання "РБК-Україна" з посиланням на продюсера узбека Володимира Єросяна.

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Що правда черговий "геніальний" фейк російської пропаганди з тріском провалився. Все через те, що Ісабаєв відмовився від участі у такій провокації.

Провокація полягала б у тому, щоб Умід заявив, що його батько за молодості бував в Україні і, можливо, Володимир Зеленський не просто схожий на Уміда, а є його одинокровних братом,

– заявив продюсер.

Втім пародист відмовився від запропонованих 500 доларів за відверту брехню, яка могла негативно вплинути на його репутацію та образити членів його сім'ї.



Умід Ісабаєв – двійник Володимира Зеленського

Що відомо про Уміда Ісабаєва?Вперше Уміда Ісабаєва помітили користувачі московського метро після обрання Володимира Зеленського. Він їм аж дуже нагадував президента України. Після цього узбек став дуже популярним у соціальних мережах.



До цього він був звичайним маляром, але опісля все змінилося. Він став пародіювати Зеленського, а нещодавно його навіть запросили знятися для ролі українського президента у російському фільмі про нього.