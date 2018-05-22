Российские пропагандисты удалили из списка победителей Канн украинский фильм о Донбассе

Руководство официального издания правительства РФ "Российской газеты" решило удалить из материала о призах Каннского кинофестиваля-2018 упоминание о победе украинского режиссера Сергея Лозницы с фильмом "Донбасс".

Первым заметил, что ничего не упоминается о триумфе украинской кинокартины, российский кинематографист Алексей Медведев и написал об этом на своей странице в Facebook.

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Вот здесь у нас текст из "Российской газеты". Ведь никто Валерия Кичина не просил называть его "призы "Особого взгляда". Мог бы назвать как-нибудь иначе – тогда не надо было бы объяснять, почему так получилось, что в этом тексте не упоминается фильм Сергея Лозницы "Донбасс" (приз "Особого взгляда" за режиссуру). Валерий, время идет, а мы не слышим от вас ни опровержений, ни покаяний, ни извинений, ни заявлений об увольнении. Знаете, я же не поленюсь стать "доносчиком" и написать в отдел прессы фестиваля на неплохом французском, чтобы в Канны Вас больше не подпустили на пушечный выстрел,

– подчеркнул деятель искусств.

По его убеждению, вышеупомянутая ситуация является абсолютно недопустимой и принципиально иной по сравнению с теми цензурными ограничениями, которые вводились до этого.

Впоследствии появилась реакция и автора самого материала в "Российской газете" Валерия Кичина. По его словам, на самом деле он писал об успехе "Донбасса" в Каннах, но впоследствии без его ведома это было убрано.

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Как утверждает журналист, в статье он писал о том, что "приз за режиссуру получил Сергей Лозница за свой антивоенный фильм "Донбасс": фильм, который является важным для сегодняшнего момента, фильм, который должны видеть и в России, и в Украине, и в мире", но, подчеркивает Кичин, в редакции придерживаются иного мнения.

Это право редакции, в которой всегда могут быть свои мотивы. Я выполнил свои журналистские обязанности – проинформировал о радостном для меня и для многих событии. Право газеты – осуществлять политику, к которой я меньше всего хотел бы быть причастным. К любой. Не для этого я шел в журналистику. На совести газеты останется то, что она подставила своего сотрудника, опубликовав сообщение, под которым он не мог бы подписаться, но почему-то оставив его подпись. Поэтому Сергею Лознице приношу свои извинения за то, что случилось, но к чему отношения я не имею,

– добавил он.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что на Каннском кинофестивале-2018 лента украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" получила награду за лучшую режиссуру в конкурсе "Особый взгляд".