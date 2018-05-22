Російські пропагандисти нахабно вчинили з тріумфатором Канн стрічкою "Донбас" Лозниці

Керівництво офіційного видання уряду РФ "Російської газети" вирішило видалити із матеріалу про призи Каннського кінофестивалю-2018згадку про перемогу українського режисера Сергія Лозниці з фільмом "Донбас".

Першим помітив, що нічого не згадується про тріумф української кінокартини, російський кінематографіст Олексій Медведєв і написав про це на своїй сторінці у Facebook.

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Ось тут у нас текст з "Російської газети". Адже ніхто Валерій Кічіна не просив називати його "призи "Особливого погляду ". Міг би назвати як-небудь інакше – тоді не треба було б пояснювати, чому так вийшло, що в цьому тексті не згадується фільм Сергія Лозниці" Донбас "(приз "Особливого погляду" за режисуру). Валерій, час іде, а ми не чуємо від вас ні спростувань, ні покаянь, ні вибачень, ні заяв про звільнення. Знаєте, я ж не полінуюся стати "донощиком" і написати у відділ преси фестивалю непоганою французькою, щоб до Канн Вас більше не підпустили на гарматний постріл,

– зауважив митець.

На його переконання, вищезазначена ситуація є абсолютно неприпустимою та принципово іншою порівняно з тими цензурними обмеженнями, які запроваджувалися до цього.

Згодом з’явилася реакція і автора самого матеріалу у "Російській газеті" Валерія Кічіна. За його словами, насправді він писав про тріумф "Донбасу" у Каннах, але згодом без його відома було прибрано.

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Як переконує журналіст, у статті він писав про те, що "приз за режисуру отримав Сергій Лозниця за свій антивоєнний фільм "Донбас": фільм – важливий для сьогоднішнього моменту, фільм, який повинні бачити і в Росії, і в Україні, і у світі", але, підкреслює Кічін, у редакції дотримуються іншої думки.

Це право редакції, у якій завжди можуть бути свої мотиви. Я виконав свої журналістські обов'язк – поінформував про радісну для мене і для багатьох подію. Право газети – здійснювати політику, до якої я найменше хотів би бути причетним. До будь-якої. Не для цього я йшов у журналістику. На совісті газети залишиться те, що вона підставила свого співробітника, опублікувавши допис, під яким він уже не міг би підписатися, але чомусь залишивши його підпис. Тому Сергію Лозниці приношу свої вибачення за те, що трапилося, але до чого стосунку я не маю,

– додав він.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що на Каннському кінофестивалі-2018 стрічка українського режисера Сергія Лозниці "Донбас" отримала нагороду за кращу режисуру в конкурсі "Особливий погляд".