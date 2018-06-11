Российские работники металлургического комбината вышли на забастовку из-за ЧМ по футболу

Российский город Волгоград должен принять матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Однако из-за экологической ситуации в городе ФИФА выдвинуло требование на время Мундиаля остановить металлургические комбинаты в городе. Рабочие завода "Красный октябрь" вышли на коллективную забастовку.

Забастовка состоялась еще в четверг, 7 июня. Несмотря на то, что сам комбинат прекратил работу 25 мая. Полностью же закрылся в воскресенье, 10 июня.

Видео забастовки рабочих металлургического комбината "Красный октябрь"

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Работников отправили домой почти на два месяца. При этом зарплату за вынужденный простой рабочим выплачивают не в полной мере. Именно это и побудило их выйти на забастовку.

"В связи с чемпионатом мира по футболу 10 июня завод закрывается почти на два месяца. Часть работников уходят в отпуска, некоторые – на сессию. Кого-то отправляют сидеть дома за две трети оклада. Это примерно 7-9 тысяч рублей. Есть рабочие, которых заставляют выходить на работу во время простоя. Таким очередным рабочим обещают платить две трети среднего заработка, это где-то 12-15 тысяч рублей. Но никто не согласен работать за такие копейки", – рассказал один из бастующих Александр Михайлов.

При этом не все рабочие возвращаются из вынужденного отпуска на завод. Некоторых могут сократить, сообщает V1.ru.