14:40
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 12°C
  • вівторок
    26°C 17°C
  • середа
    21°C 16°C
  • четвер
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Російські працівники металургійного комбінату вийшли на страйк через Чемпіонат світу з футболу

460 Читать новость на русском
Комбінат "Красный октябрь" у Волгограді
Комбінат "Красный октябрь" у Волгограді

Російське місто Волгоград має прийняти матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Однак через екологічну ситуацію в місті ФІФА висунуло вимогу на час Мундіалю зупинити металургійні комбінати у місті. Робітники заводу "Красный октябрь" вийшли на колективний страйк.

Страйк відбувся ще у четвер, 7 червня. Попри те, що сам комбінат припинив роботу 25 травня. Повністю ж закрився у неділю, 10 червня.

Відео старйку робітників металургійного комбінату "Красный октябрь"

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: розклад матчів

Працівників ж відправили додому майже на два місяці. При цьому зарплату за вимушений простій робітникам виплачують не у повній мірі. Саме це і спонукало їх вийти на страйк.

"У зв'язку з чемпіонатом світу з футболу 10 червня завод закривається майже на два місяці. Частина працівників йдуть у відпустки, деякі - на сесію. Кого-то відправляють сидіти вдома за дві третини окладу. Це приблизно 7-9 тисяч рублів. Є робочі, яких змушують виходити на роботу під час простою. Таким черговим робочим обіцяють платити дві третини середнього заробітку, це десь 12-15 тисяч рублів. Але ніхто не згоден працювати за такі копійки", – розповів один з страйкарів Олександр Михайлов. 

При цьому не всіх робочі вернуться з вимушеної відпустки на завод. Деяких можуть скоротити, повідомляє V1.ru

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ТОП-10 найдешевших лоукостерів світу: від 6-ти центів за кілометр
сьогодні, 14:03 ТОП-10 найдешевших лоукостерів світу: від 6-ти центів за кілометр
168
Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
сьогодні, 12:01 Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
Ілля Кенігштейн 319
Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
сьогодні, 08:37 Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
Ольга Черненко 1384
Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
10 червня, 22:00 Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 3843
Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
10 червня, 21:00 Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
Тетяна Мартинюк 2193
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук