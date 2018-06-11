Російські працівники металургійного комбінату вийшли на страйк через Чемпіонат світу з футболу

Російське місто Волгоград має прийняти матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Однак через екологічну ситуацію в місті ФІФА висунуло вимогу на час Мундіалю зупинити металургійні комбінати у місті. Робітники заводу "Красный октябрь" вийшли на колективний страйк.

Страйк відбувся ще у четвер, 7 червня. Попри те, що сам комбінат припинив роботу 25 травня. Повністю ж закрився у неділю, 10 червня.

Відео старйку робітників металургійного комбінату "Красный октябрь"

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Працівників ж відправили додому майже на два місяці. При цьому зарплату за вимушений простій робітникам виплачують не у повній мірі. Саме це і спонукало їх вийти на страйк.

"У зв'язку з чемпіонатом світу з футболу 10 червня завод закривається майже на два місяці. Частина працівників йдуть у відпустки, деякі - на сесію. Кого-то відправляють сидіти вдома за дві третини окладу. Це приблизно 7-9 тисяч рублів. Є робочі, яких змушують виходити на роботу під час простою. Таким черговим робочим обіцяють платити дві третини середнього заробітку, це десь 12-15 тисяч рублів. Але ніхто не згоден працювати за такі копійки", – розповів один з страйкарів Олександр Михайлов.

При цьому не всіх робочі вернуться з вимушеної відпустки на завод. Деяких можуть скоротити, повідомляє V1.ru.