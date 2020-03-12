17:32
12 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вечный президент Путин. Тимати хочет "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      22:29, 11 марта
      Вести.UA: Жизнь Богдана после отставки. Депутаты ОПЗЖ посетили агрессора
      Вєсті.UA
      20:27, 11 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО

      Российские снайперы сдают экзамены на Донбассе: возле Зайцева ранили украинского защитника

      - Читати новину українською

      Циничность российских оккупантов не имеет границ. В очередной раз, нарушив минские договоренности, враг обстрелял позиции украинских военных возле Водяного. А вблизи Зайцева российским снайперам вообще устроили экзамен. Живыми целями были украинские защитники.

      О ситуации на фронте отчитывается штаб ООС. Там отмечают: в течение 12 марта оккупанты ведут обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Смотрите также Раненые под Песками военные – в тяжелом состоянии, – медик

      По подтвержденным данным, накануне из России в район Зайцева прибыли российские снайперы. Они приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов. Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного нашего защитника,
      – говорится в сообщении.

      Раненому воину немедленно оказали медицинскую помощь, сейчас он сейчас в безопасности. В штабе ООС отмечают: такие действия пророссийских боевиков не остались без ответа.

      "Украинские военные, используя разрешенное вооружение, уничтожили огневые точки противника. Потери врага уточняются", – сообщают военные.

      карта окупованих територій на Донбасі
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала

      Коронавирус в России: количество больных возросло до 28, инфекцию обнаружили у ребенка
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Вооруженные силы Украины Постраждалі Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:08 Учетную ставку снова снизили: что это такое и почему она изменит жизнь украинцев
      Юлія Поскробок
      сегодня , 17:00 Очень своевременный карантин
      Анна Маляр
      сегодня , 09:03 Пандемия и запрет въезда в США: мировые фондовые рынки резко обвалились
      Тетяна Панасюк
      11 марта , 19:44 Топ-5 электрокаминов
      сегодня , 15:25 Последние дни "Беркута" – воспоминания и фото
      Анатолій Яворський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук