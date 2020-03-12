Российские снайперы сдают экзамены на Донбассе: возле Зайцева ранили украинского защитника

Циничность российских оккупантов не имеет границ. В очередной раз, нарушив минские договоренности, враг обстрелял позиции украинских военных возле Водяного. А вблизи Зайцева российским снайперам вообще устроили экзамен. Живыми целями были украинские защитники.

О ситуации на фронте отчитывается штаб ООС. Там отмечают: в течение 12 марта оккупанты ведут обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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По подтвержденным данным, накануне из России в район Зайцева прибыли российские снайперы. Они приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов. Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного нашего защитника,

– говорится в сообщении.

Раненому воину немедленно оказали медицинскую помощь, сейчас он сейчас в безопасности. В штабе ООС отмечают: такие действия пророссийских боевиков не остались без ответа.

"Украинские военные, используя разрешенное вооружение, уничтожили огневые точки противника. Потери врага уточняются", – сообщают военные.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала