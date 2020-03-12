Російські снайпери складають іспити на Донбасі: біля Зайцевого поранили українського захисника

Цинічність російських окупантів не має меж. Вкотре, порушивши мінські домовленості, ворог обстріляв позиції українських військових біля Водяного. А поблизу Зайцевого російським снайперам взагалі влаштували іспит. Живими цілями були українські оборонці.

Про ситуацію на фронті звітує штаб ООС. Там наголошують: упродовж 12 березня окупанти ведуть обстріли з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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За підтвердженими даними, напередодні з Росії у район Зайцевого прибули російські снайпери. Вони приїхали на українську землю для складання іспитів. Окупанти прицільним пострілом поранили одного нашого захисника,

– йдеться у повідомленні.

Пораненому воїну негайно надали медичну допомогу, зараз він зараз у безпеці. У штабі ООС наголошують: такі дії проросійських бойовиків не залишились без відповіді.

"Українські військові, використовуючи дозволене озброєння, знищили вогневі точки противника. Втрати ворога уточнюються", – повідомляють військові.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу