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      Російські снайпери складають іспити на Донбасі: біля Зайцевого поранили українського захисника

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      Війна на Донбасі / Ілюстративне фото / 24 канал

      Цинічність російських окупантів не має меж. Вкотре, порушивши мінські домовленості, ворог обстріляв позиції українських військових біля Водяного. А поблизу Зайцевого російським снайперам взагалі влаштували іспит. Живими цілями були українські оборонці.

      Про ситуацію на фронті звітує штаб ООС. Там наголошують: упродовж 12 березня окупанти ведуть обстріли з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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      За підтвердженими даними, напередодні з Росії у район Зайцевого прибули російські снайпери. Вони приїхали на українську землю для складання іспитів. Окупанти прицільним пострілом поранили одного нашого захисника,
      – йдеться у повідомленні.

      Пораненому воїну негайно надали медичну допомогу, зараз він зараз у безпеці. У штабі ООС наголошують: такі дії проросійських бойовиків не залишились без відповіді.

      "Українські військові, використовуючи дозволене озброєння, знищили вогневі точки противника. Втрати ворога уточнюються", – повідомляють військові.

      карта окупованих територій на Донбасі
      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Збройні сили України Постраждалі Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
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