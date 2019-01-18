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      Российские спецслужбы пытались завербовать украинца для совершения теракта на нефтепроводе

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      Спецслужбы РФ попытались устроить теракт на нефтепроводе Одесса – Броды
      Спецслужбы РФ попытались устроить теракт на нефтепроводе Одесса – Броды / Фото из открытых источников

      Сотрудники СБУ в Одессе разоблачили очередного пособника агентурной сети антиукраинского центра подконтрольного администрации президента РФ и российским спецслужбам

      Об этом сообщили в пресс-службе СБУ на странице в Facebook.

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      Отмечается, что использовать мужчину планировали по классической схеме. Переходя от простых, на первый взгляд, и невинных задач к более сложным, его постепенно вовлекали в преступную деятельность на пользу врага.

      Мы установили, что мужчина систематически ездил на ВОТ АР Крым и непризнанной Приднестровской Молдавской республики, где встречался с братом, бывшим активистом "Куликовского поля" и действительным координатором пророссийского "подполья" Одесской области, объявленным в розыск. Во время этих вояжей одессит сначала получал простые поручения такие, как передача гонораров модераторам антиукраинских сообществ в соцсетях, создание "ботов" и другие мелкие задачи,
      – говорится в заметке.

      В пресс-службе сообщили, что мужчины знакомились с другими резидентами и кураторами антиукраинского центра и постепенно готовили к "подвигу". В конце концов за денежное вознаграждение ему предложили совершить теракт на нефтепроводе Одесса–Броды.

      После отказа выполнить преступное задание он вернулся на родину. Сейчас одессит активно сотрудничает с украинскими правоохранителями и дает показания о противоправной деятельности участников центра.

      В СБУ отметили, что эта история является типичной.

      "Манипулируя идеями "русского мира" враг толкает наших соотечественников на преступления против Украины, а использовав – избавляется. Ведь судьба пешек там никого не беспокоит. Как сказала одна из поклонниц Кремля, ее в конце выбросили из РФ "как грязную тряпку", – говорится в сообщении.

       

      Теги: Новости Украины Новости России Одесса – Броды СБУ
      Источник: 24 Канал
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