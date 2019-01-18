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      Російські спецслужби намагалися завербувати українця для здійснення теракту на нафтопроводі

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      Спецслужби РФ спробували влаштувати теракт на нафтопроводі Одеса – Броди
      Спецслужби РФ спробували влаштувати теракт на нафтопроводі Одеса – Броди / Фото з відкритих джерел

      Співробітники СБУ в Одесі викрили чергового пособника агентурної мережі антиукраїнського центру підконтрольного адміністрації президента РФ та російським спецслужбам

      Про це повідомили у прес-службі СБУ на сторінці у Facebook.

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      Зазначається, що використати чоловіка планували за класичною схемою. Переходячи від простих, на перший погляд, та невинних завдань до складніших, його поступово втягували у злочинну діяльність на користь ворога.

      Ми встановили, що чоловік систематично їздив до ТОТ АР Крим та невизнаної Придністровської Молдавської республіки, де зустрічається з братом, колишнім активістом "Куликового поля" та дійсним координатором проросійського "підпілля" Одещини, оголошеним у розшук. Під час цих вояжів одесит спочатку отримував прості доручення, як то передача гонорарів модераторам антиукраїнських спільнот у соцмережах, створення “ботів” та інші дрібні завдання, 
      – мовиться у дописі.

      У прес-службі повідомили, що чоловіка знайомили з іншими резидентами та кураторами антиукраїнського центру і поступово готували до "подвигу". Зрештою за грошову винагороду йому запропонували здійснити теракт на нафтопроводі Одеса-Броди.

      Після відмови виконати злочинне завдання він повернувся на Батьківщину. Наразі одесит активно співпрацює з українськими правоохоронцями та надає свідчення щодо протиправної діяльності учасників центру.

      У СБУ наголосили, що ця історія є типовою.

      "Маніпулюючи ідеями "руського миру" ворог штовхає наших співвітчизників на злочини проти України, а використавши – позбувається. Адже доля пішаків там нікого не турбує. Як сказала одна із прихильниць Кремля, її врешті викинули з РФ "як брудну ганчірку", – йдеться у повідомленні.

       

      Теги: Новини України Новини Росії СБУ Одеса – Броди
      Джерело: 24 Канал
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