Российские спецслужбы вербуют жен украинских военных, – СБУ

Работники СБУ не раз разоблачали факты вербовки представителями ФСБ России и силовиками оккупированного Донбасса близких родственников украинских военнослужащих. Так, были завербованы жены трех офицеров ВСУ во время пребывания у своих родителей в РФ и на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В спецслужбе пояснили, что на женщин оказывалось психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. Поэтому женщины были вынуждены предоставить письменные согласия на конфиденциальное сотрудничество с избранием псевдонимов.

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Сотрудники российских спецслужб и их подконтрольных подразделений-марионеток также пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должностях, местах нахождения и служебных обязанностях их мужей, а также данные о военных подразделениях, где они проходят службу, их задействование в Операции Объединенных сил,

– отметили в СБУ.

Отмечается, что оперативники военной контрразведки СБУ предотвратили втягивание украинок в такую противоправную деятельность. Поэтому после возвращения на подконтрольную Украине территорию женщины начали сотрудничать со следствием и дают показания относительно обстоятельств их вербовок и полученных задач.

Жены украинских военных рассказали, как их пытались завербовать: смотрите видео