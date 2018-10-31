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      Российские спецслужбы вербуют жен украинских военных, – СБУ

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      Российские спецслужбы пытались завербовать жен трех бойцов ВСУ
      Российские спецслужбы пытались завербовать жен трех бойцов ВСУ / Иллюстративное фото

      Работники СБУ не раз разоблачали факты вербовки представителями ФСБ России и силовиками оккупированного Донбасса близких родственников украинских военнослужащих. Так, были завербованы жены трех офицеров ВСУ во время пребывания у своих родителей в РФ и на временно оккупированных территориях Донбасса.

      Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

      В спецслужбе пояснили, что на женщин оказывалось психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. Поэтому женщины были вынуждены предоставить письменные согласия на конфиденциальное сотрудничество с избранием псевдонимов.

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      Сотрудники российских спецслужб и их подконтрольных подразделений-марионеток также пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должностях, местах нахождения и служебных обязанностях их мужей, а также данные о военных подразделениях, где они проходят службу, их задействование в Операции Объединенных сил,
      – отметили в СБУ.

      Отмечается, что оперативники военной контрразведки СБУ предотвратили втягивание украинок в такую противоправную деятельность. Поэтому после возвращения на подконтрольную Украине территорию женщины начали сотрудничать со следствием и дают показания относительно обстоятельств их вербовок и полученных задач.

      Жены украинских военных рассказали, как их пытались завербовать: смотрите видео

       

      Теги: Криминальные новости Новости Украины Российская пропаганда Вооруженные Силы Украины СБУ Война на Донбассе Новости России ФСБ
      Источник: 24 канал
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