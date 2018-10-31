12:07
31 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Адмірал Кузнєцов" на дні. Російський хітяра про небезпеку Хелловіну
      Вєсті Кремля
      21:24, 30 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Російські спецслужби вербують дружин українських військових, – СБУ

      466 Читать новость на русском
      Російські спецслужби намагались завербувати дружин трьох бійців ЗСУ
      Російські спецслужби намагались завербувати дружин трьох бійців ЗСУ / Ілюстративне фото

      Працівники СБУ не раз викривали факти вербування представниками ФСБ Росії та силовиками окупованого Донбасу близьких родичів українських військовослужбовців. Так, були завербовані дружини трьох офіцерів ЗСУ під час перебування у своїх батьків у РФ та на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

      Про це повідомляє прес-центр СБУ.

      У спецслужбі пояснили, що на жінок здійснювався психологічний тиск, їм погрожували забороною в’їзду-виїзду, в’язницею, утисками батьків. Тож жінки були змушені надати письмові згоди на конфіденційну співпрацю з обранням псевдонімів.

      Читайте також: У Харкові чиновник "зливав" дані про бійців АТО спецслужбам РФ

      Співробітники російських спецслужб та їх підконтрольних підрозділів-маріонеток також намагалися отримати від жінок інформацію про військові звання, посади, місця перебування та службові обов’язки їхніх чоловіків, а також дані про військові підрозділи, де вони проходять службу, їх задіяння в Операції Об’єднаних сил,
      – зазначили в СБУ.

      Зазначається, що оперативники військової контррозвідки СБУ запобігли втягування українок у таку протиправну діяльність. Тож після повернення на підконтрольну Україні територію жінки почали співпрацювати зі слідством та дають покази щодо обставин їх вербувань і отриманих завдань.

      Дружини українських військових розповіли, як їх намагались завербувати: дивіться відео

       

      Теги: Новини Росії Новини України ФСБ Російська пропаганда Війна на Донбасі Кримінальні новини СБУ Збройні Сили України
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      сьогодні , 12:00 Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      Артем Овдієнко
      Коллективная ответственность: кто сосдает все, что нам не нравится
      сьогодні , 10:04 Коллективная ответственность: кто сосдает все, что нам не нравится
      Павло Казарін
      Хелловін-2018: коли і як відзначають моторошне свято
      сьогодні , 09:00 Хелловін-2018: коли і як відзначають моторошне свято
      14435
      Министерству обороны Украины не нужны новые БТР?
      сьогодні , 08:40 Министерству обороны Украины не нужны новые БТР?
      Андрій Воропаєв
      Меркель іде: хто може стати наступним канцлером Німеччини
      30 жовтня , 21:04 Меркель іде: хто може стати наступним канцлером Німеччини
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Біля КМДА згорів намет з майном активістів
       21 лютого 2014 , 00:06
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      "Реал" відчуває залежність лише від одного гравця, і це не Роналду
       3 листопада 2016 , 19:35
      Фінал Ліги чемпіонів проведуть під закритим дахом через загрозу терористичних атак
       14 квітня 2017 , 12:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук