Російські спецслужби вербують дружин українських військових, – СБУ

Працівники СБУ не раз викривали факти вербування представниками ФСБ Росії та силовиками окупованого Донбасу близьких родичів українських військовослужбовців. Так, були завербовані дружини трьох офіцерів ЗСУ під час перебування у своїх батьків у РФ та на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

У спецслужбі пояснили, що на жінок здійснювався психологічний тиск, їм погрожували забороною в’їзду-виїзду, в’язницею, утисками батьків. Тож жінки були змушені надати письмові згоди на конфіденційну співпрацю з обранням псевдонімів.

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Співробітники російських спецслужб та їх підконтрольних підрозділів-маріонеток також намагалися отримати від жінок інформацію про військові звання, посади, місця перебування та службові обов’язки їхніх чоловіків, а також дані про військові підрозділи, де вони проходять службу, їх задіяння в Операції Об’єднаних сил,

– зазначили в СБУ.

Зазначається, що оперативники військової контррозвідки СБУ запобігли втягування українок у таку протиправну діяльність. Тож після повернення на підконтрольну Україні територію жінки почали співпрацювати зі слідством та дають покази щодо обставин їх вербувань і отриманих завдань.

Дружини українських військових розповіли, як їх намагались завербувати: дивіться відео