Российские убийцы на Донбассе: штаб ООС обнародовал доказательства работы снайперов ФСБ – видео

В штабе Операции объединенных сил обнародовали доказательства участия военнослужащих России в войне на Донбассе. Видео, на котором подразделение снайперов ФСБ стреляет по украинцам, передали в СБУ.

Видео сняли сами российские спецназовцы. Об этом сообщает пресс-служба ООС в фейсбуке.

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Группа работала 26–28 февраля 2020 года в районе населенных пунктов Донецкий и Голубевка, что на Луганщине.

Состав группы:

командир, позывной "Сокол";

два снайпера;

оператор технических средств разведки.

Они – военнослужащие ФСБ России. Именно эта группа, отмечают в штабе Операции объединенных сил, виновна в смерти младшего сержанта Владимира Федченко 27 февраля 2020 года. Обстрелы 93-й отдельной механизированной бригады вел снайпер с позывным "Макар".

Украинским военным известны имена и должности российских военнослужащих, которые убивают наших защитников на Донбассе. Их вместе с видео передали Службе безопасности Украины.

Смотрите видеодоказательство работы снайперов РФ на Донбассе:

Сколько военных России на Донбассе?По информации командующего операции ООС генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, генштаб вооруженных сил РФ сформировал два армейских корпуса на временно оккупированных территориях – 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск). Их численное количество – более 35 тысяч человек. А они подчинены 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.



Все высшее военное руководство оккупационных российских войск состоит из кадровых офицеров РФ. На оккупированной части Украины их более двух тысяч.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала