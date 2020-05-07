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      Российские убийцы на Донбассе: штаб ООС обнародовал доказательства работы снайперов ФСБ – видео

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      Снайперы ФСБ работают на Донбассе - видео
      Снайперы ФСБ убивают украинцев на Донбассе / Скриншот из видео

      В штабе Операции объединенных сил обнародовали доказательства участия военнослужащих России в войне на Донбассе. Видео, на котором подразделение снайперов ФСБ стреляет по украинцам, передали в СБУ.

      Видео сняли сами российские спецназовцы. Об этом сообщает пресс-служба ООС в фейсбуке.

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      Группа работала 26–28 февраля 2020 года в районе населенных пунктов Донецкий и Голубевка, что на Луганщине.

      Состав группы:

      • командир, позывной "Сокол";
      • два снайпера;
      • оператор технических средств разведки.

      Они – военнослужащие ФСБ России. Именно эта группа, отмечают в штабе Операции объединенных сил, виновна в смерти младшего сержанта Владимира Федченко 27 февраля 2020 года. Обстрелы 93-й отдельной механизированной бригады вел снайпер с позывным "Макар".

      Украинским военным известны имена и должности российских военнослужащих, которые убивают наших защитников на Донбассе. Их вместе с видео передали Службе безопасности Украины.

      Смотрите видеодоказательство работы снайперов РФ на Донбассе:

      Сколько военных России на Донбассе?По информации командующего операции ООС генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, генштаб вооруженных сил РФ сформировал два армейских корпуса на временно оккупированных территориях – 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск). Их численное количество – более 35 тысяч человек. А они подчинены 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

      Все высшее военное руководство оккупационных российских войск состоит из кадровых офицеров РФ. На оккупированной части Украины их более двух тысяч.

      окуповані території
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе СБУ ФСБ Пророссийские боевики Оккупированные территории Операция Объединенных сил
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