Російські вбивці на Донбасі: штаб ООС оприлюднив докази роботи снайперів ФСБ – відео

У штабі Операції об'єднаних сил оприлюднили докази безпосередньої участі військовослужбовців Росії у війні на Донбасі. Відео, на якому підрозділ снайперів ФСБ стріляє по українцях, передали у СБУ.

Відео відзняли самі російські спецпризначенці. Про це повідомляє пресслужба ООС у фейсбуці.

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Група працювала 26 – 28 лютого 2020 року в районі населених пунктів Донецький та Голубівка, що на Луганщині.

Склад групи:

командир, позивний "Сокол";

два снайпери;

оператор технічних засобів розвідки.

Вони – військовослужбовці ФСБ Росії. Саме ця група, наголошують в штабі Операції об'єднаних сил, винна у смерті молодшого сержанта Володимира Федченка 27 лютого 2020 року. Обстріл 93-ої окремої механізованої бригади вів снайпер з позивним "Макар".

Українським військовим відомі імена та посади російських військовослужбовців, які вбивають наших захисників на Донбасі. Їх разом з відео передали Службі безпеки України.

Дивіться відеодоказ роботи снайперів РФ на Донбасі:

Скільки військових Росії на Донбасі?

За інформацією командувача операції ООС генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, генштаб збройних сил РФ сформував два армійські корпуси на тимчасово окупованих територіях – 1-ий (Донецьк) та 2-й (Луганськ). Їх чисельна кількість – понад 35 тисяч осіб. А підпорядковані вони 8 загальновійськовій армії Південного військового округу ЗС РФ.



Все вище військове керівництво окупаційних російських військ складається з кадрових офіцерів РФ. На окупованій частині України їх понад дві тисячі.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу