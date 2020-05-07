Російські вбивці на Донбасі: штаб ООС оприлюднив докази роботи снайперів ФСБ – відео
У штабі Операції об'єднаних сил оприлюднили докази безпосередньої участі військовослужбовців Росії у війні на Донбасі. Відео, на якому підрозділ снайперів ФСБ стріляє по українцях, передали у СБУ.
Відео відзняли самі російські спецпризначенці. Про це повідомляє пресслужба ООС у фейсбуці.
Дивіться також На Донбасі поранили українських воїнів, окупанти заявляють про постраждалих цивільних
Група працювала 26 – 28 лютого 2020 року в районі населених пунктів Донецький та Голубівка, що на Луганщині.
Склад групи:
- командир, позивний "Сокол";
- два снайпери;
- оператор технічних засобів розвідки.
Вони – військовослужбовці ФСБ Росії. Саме ця група, наголошують в штабі Операції об'єднаних сил, винна у смерті молодшого сержанта Володимира Федченка 27 лютого 2020 року. Обстріл 93-ої окремої механізованої бригади вів снайпер з позивним "Макар".
Українським військовим відомі імена та посади російських військовослужбовців, які вбивають наших захисників на Донбасі. Їх разом з відео передали Службі безпеки України.
Дивіться відеодоказ роботи снайперів РФ на Донбасі:
Скільки військових Росії на Донбасі?
За інформацією командувача операції ООС генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, генштаб збройних сил РФ сформував два армійські корпуси на тимчасово окупованих територіях – 1-ий (Донецьк) та 2-й (Луганськ). Їх чисельна кількість – понад 35 тисяч осіб. А підпорядковані вони 8 загальновійськовій армії Південного військового округу ЗС РФ.
Все вище військове керівництво окупаційних російських військ складається з кадрових офіцерів РФ. На окупованій частині України їх понад дві тисячі.