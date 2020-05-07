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      Російські вбивці на Донбасі: штаб ООС оприлюднив докази роботи снайперів ФСБ – відео

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      Снайпери ФСБ працюють на Донбасі - відео
      Снайпери ФСБ вбивають українців на Донбасі / Скриншот з відео

      У штабі Операції об'єднаних сил оприлюднили докази безпосередньої участі військовослужбовців Росії у війні на Донбасі. Відео, на якому підрозділ снайперів ФСБ стріляє по українцях, передали у СБУ.

      Відео відзняли самі російські спецпризначенці. Про це повідомляє пресслужба ООС у фейсбуці.

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      Група працювала 26 – 28 лютого 2020 року в районі населених пунктів Донецький та Голубівка, що на Луганщині. 

      Склад групи:

      • командир, позивний  "Сокол";
      • два снайпери;
      • оператор технічних засобів розвідки. 

      Вони – військовослужбовці ФСБ Росії. Саме ця група, наголошують в штабі Операції об'єднаних сил, винна у смерті молодшого сержанта Володимира Федченка 27 лютого 2020 року. Обстріл 93-ої окремої механізованої бригади вів снайпер з позивним "Макар".

      Українським військовим відомі імена та посади російських військовослужбовців, які вбивають наших захисників на Донбасі. Їх разом з відео передали Службі безпеки України.

      Дивіться відеодоказ роботи снайперів РФ на Донбасі:

      Скільки військових Росії на Донбасі?
      За інформацією командувача операції ООС генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, генштаб збройних сил РФ сформував два армійські корпуси на тимчасово окупованих територіях – 1-ий (Донецьк) та 2-й (Луганськ). Їх чисельна кількість – понад 35 тисяч осіб. А підпорядковані вони 8 загальновійськовій армії Південного військового округу ЗС РФ.

      Все вище військове керівництво окупаційних російських військ складається з кадрових офіцерів РФ. На окупованій частині України їх понад дві тисячі.

      окуповані території
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Війна на Донбасі СБУ ФСБ Проросійські бойовики Окуповані території Операція Об'єднаних сил
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