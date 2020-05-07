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      На Донбасі поранили українських воїнів, окупанти заявляють про постраждалих цивільних

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      Двох українських військових поранили на Донбасі 7 травня 2020
      У зоні проведення ООС поранено двох українців / Українська правда

      На Донбасі окупанти обстріляли позиції України 7 травня, двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Тим часом, окупанти заявляють про кількох поранених цивільних біля Саханки. У штабі ООС відповідають, що про бойові дії там їм невідомо.

      Проросійські сили відкрили вогонь по наших позиціях 7 травня поблизу Новотошківського з заборонених артилерійських систем калібру 122 міліметри. Український захисник отримав поранення. Про це повідомляє штаб ООС у фейсбуці.

      До теми Жорстокі бої відбулися на Донбасі: де було найгарячіше

      Неподалік Старогнатівки російські окупанти застосували безпілотник. З нього скинули гранатометний постріл ВОГ-17. Ще один український воїн постраждав. Поранених госпіталізували.

      Такі підступні дії російських окупантів без відповіді не залишилися – наші військовослужбовці дали ворогу адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються,
      – мовиться у повідомленні штабу ООС.

      Тим часом, представники так званої "ДНР" заявляють, що п'ятеро цивільних отримали поранення поблизу села Саханка, що у Новоазовському районі Донеччини. Про це повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на так званий центр з контролю та координації режиму припинення вогню бойовиків.

      Серед постраждалих начебто 14-річні хлопець та дівчина. У них – переломи, осколкові поранення та струс мозку. Також поранені – двоє чоловіків та жінка. Усі вони госпіталіовані.

      У штабі ООС розповіли hromаdske, що про бої біля Саханки їм нічого не відомо та й повідомлення бойовиків українська сторона не коментує.

      окуповані території
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Окуповані території Проросійські бойовики Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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