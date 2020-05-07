На Донбасі поранили українських воїнів, окупанти заявляють про постраждалих цивільних
На Донбасі окупанти обстріляли позиції України 7 травня, двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Тим часом, окупанти заявляють про кількох поранених цивільних біля Саханки. У штабі ООС відповідають, що про бойові дії там їм невідомо.
Проросійські сили відкрили вогонь по наших позиціях 7 травня поблизу Новотошківського з заборонених артилерійських систем калібру 122 міліметри. Український захисник отримав поранення. Про це повідомляє штаб ООС у фейсбуці.
До теми Жорстокі бої відбулися на Донбасі: де було найгарячіше
Неподалік Старогнатівки російські окупанти застосували безпілотник. З нього скинули гранатометний постріл ВОГ-17. Ще один український воїн постраждав. Поранених госпіталізували.
Такі підступні дії російських окупантів без відповіді не залишилися – наші військовослужбовці дали ворогу адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються,
– мовиться у повідомленні штабу ООС.
Тим часом, представники так званої "ДНР" заявляють, що п'ятеро цивільних отримали поранення поблизу села Саханка, що у Новоазовському районі Донеччини. Про це повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на так званий центр з контролю та координації режиму припинення вогню бойовиків.
Серед постраждалих начебто 14-річні хлопець та дівчина. У них – переломи, осколкові поранення та струс мозку. Також поранені – двоє чоловіків та жінка. Усі вони госпіталіовані.
У штабі ООС розповіли hromаdske, що про бої біля Саханки їм нічого не відомо та й повідомлення бойовиків українська сторона не коментує.