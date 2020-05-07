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      На Донбассе ранили украинских воинов, оккупанты заявляют о пострадавших гражданских

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      Двух украинских военных ранили на Донбассе 7 мая 2020
      В зоне проведения ООС ранены два украинца / Украинская правда

      На Донбассе оккупанты обстреляли позиции Украины 7 мая, двое украинских военнослужащих получили ранения. Между тем, оккупанты заявляют о нескольких раненых гражданских у Саханки. В штабе ООС отвечают, что о боевых действиях там им неизвестно.

      Пророссийские силы открыли огонь по нашим позициям 7 мая вблизи Новотошковского из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 миллиметра. Украинский защитник получил ранения. Об этом сообщает штаб ООС в фейсбуке.

      К теме Жестокие бои произошли на Донбассе: где было горячее всего

      Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты применили беспилотник. Из него сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. Еще один украинский воин пострадал. Раненых госпитализировали.

      Такие коварные действия российских оккупантов без ответа не остались – наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются,
      – говорится в сообщении штаба ООС.

      Между тем, представители так называемой "ДНР" заявляют, что пятеро гражданских получили ранения вблизи села Саханка, что в Новоазовском районе Донецкой области. Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемый центр по контролю и координации режима прекращения огня боевиков.

      Среди пострадавших вроде бы есть 14-летние парень и девушка. У них – переломы, осколочные ранения и сотрясение мозга. Также ранены двое мужчин и женщина. Все они госпитализированы.

      В штабе ООС рассказали hromаdske, что о боях у Саханки им ничего не известно и сообщения боевиков украинская сторона не комментирует.

      окуповані територіїКарта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Пророссийские боевики Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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