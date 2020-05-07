Жестокие бои произошли на Донбассе: где было горячее всего

В течение суток 6 мая пророссийские боевики на Донбассе 8 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подавляющее большинство обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

Обратите внимание Украинские военные уничтожили огневую точку российских оккупантов на Донбассе: видео

Возле Авдеевки – ночью оккупанты били из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вечером применили здесь подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

– ночью оккупанты били из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вечером применили здесь подствольные гранатометы и стрелковое оружие. В районе Павлополя – оккупанты дважды вели огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

– оккупанты дважды вели огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Окраине населенного пункта Пески – пророссийские наемники обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

– пророссийские наемники обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Районы Тарамчука и Каменки – оккупанты вели огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Еще один обстрел произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь пророссийские наемники из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по украинским защитникам недалеко от Попасной. Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранение.

Удерживая оборону, наши военнослужащие действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор. Почувствовав на себе решительность действий наших воинов, оккупанты прекратили свою активность. Подразделения Объединенных сил на вражеские попытки обострить ситуацию и в дальнейшем будут оперативно и жестко реагировать из имеющихся огневых средств. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется,

– отмечают в Объединенных силах.

По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.

С начала текущих суток боевики активность не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

В течение суток 5 мая оккупанты 15 раз обстреливали украинские позиции. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение и один – боевое травмирование. По данным разведки, военные ВСУ ранили, как минимум двух боевиков.

Обратите внимание! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. С начала 2020 года в результате обстрелов погибли 48 военных. Поименный список читайте по ссылке.



Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях / Инфографика 24 канала