Жорстокі бої відбулися на Донбасі: де було найгарячіше

Упродовж доби 6 травня проросійські бойовики на Донбасі 8 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Переважну більшість обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Про це повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.

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Біля Авдіївки – вночі окупанти били з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а надвечір застосували тут підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

– вночі окупанти били з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а надвечір застосували тут підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. У районі Павлополя – окупанти двічі вели вогонь із застосуванням автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

– окупанти двічі вели вогонь із застосуванням автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Околиці населеного пункту Піски – проросійські найманці обстрілювали з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

– проросійські найманці обстрілювали з ручних протитанкових та підствольних гранатометів. Райони Тарамчука та Кам’янки – окупанти вели вогонь по українських позиціях із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Ще один обстріл відбувся в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут проросійські найманці зі станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по українських захисниках неподалік Попасної. Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн зазнав поранення.

Утримуючи оборону, наші військовослужбовці діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Відчувши на собі рішучість дій наших воїнів, окупанти припинили свою активність. Підрозділи Об’єднаних сил на ворожі спроби загострити ситуацію й надалі будуть оперативно та жорстко реагувати з наявних вогневих засобів. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється,

– наголошують у Об’єднаних силах.

За даними розвідки, 6 травня українські військовослужбовці знищили двох російських окупантів та ще трьох поранили.

Від початку поточної доби бойовики активність не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Упродовж доби 5 травня окупанти 15 разів обстрілювали українські позиції. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та один – бойове травмування. За даними розвідки, військові ЗСУ поранили щонайменше двох бойовиків.

Зверніть увагу! Попри режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. З початку 2020 року внаслідок обстрілів загинули 48 військових. Поіменний список читайте за посиланням.



Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / Інфографіка 24 каналу