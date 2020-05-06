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      Українські військові знищили вогневу точку російських окупантів на Донбасі: відео

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      Українські військові знищили вогневу точку російських окупантів на Донбасі
      Українські військові знищили вогневу точку російських окупантів на Донбасі / Кадр з відео

      Збройні формування Росії 5 травня обстріляли позиції українських військових на Донбасі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

      Утримуючи оборону, українські бійці рішуче припинили ворожий обстріл, застосувавши чергові вогневі засоби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ОТУ "Північ".

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      "Професійними діями українські захисники знищили вогневу точку противника. Жодна злочинна активність окупантів не залишиться безкарною", – наголосили в повідомленні.

      мапа окупованого Донбасу карта ОРДЛО
      Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Окуповані території Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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