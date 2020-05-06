Українські військові знищили вогневу точку російських окупантів на Донбасі: відео
Збройні формування Росії 5 травня обстріляли позиції українських військових на Донбасі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Утримуючи оборону, українські бійці рішуче припинили ворожий обстріл, застосувавши чергові вогневі засоби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ОТУ "Північ".
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"Професійними діями українські захисники знищили вогневу точку противника. Жодна злочинна активність окупантів не залишиться безкарною", – наголосили в повідомленні.
Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу