Украинские военные уничтожили огневую точку российских оккупантов на Донбассе: видео
Вооруженные формирования России 5 мая обстреляли позиции украинских военных на Донбассе в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Удерживая оборону, украинские бойцы решительно прекратили вражеский обстрел, применив дежурные огневые средства. Об этом сообщили на фейсбук-странице ОТУ "Север".
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"Профессиональными действиями украинские защитники уничтожили огневую точку противника. Никакая преступная активность оккупантов не останется безнаказанной", – отметили в сообщении.
Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала