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      Украинские военные уничтожили огневую точку российских оккупантов на Донбассе: видео

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      Украинские военные уничтожили огневую точку российских оккупантов на Донбассе
      Украинские военные уничтожили огневую точку российских оккупантов на Донбассе / Кадр из видео

      Вооруженные формирования России 5 мая обстреляли позиции украинских военных на Донбассе в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

      Удерживая оборону, украинские бойцы решительно прекратили вражеский обстрел, применив дежурные огневые средства. Об этом сообщили на фейсбук-странице ОТУ "Север".

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      "Профессиональными действиями украинские защитники уничтожили огневую точку противника. Никакая преступная активность оккупантов не останется безнаказанной", – отметили в сообщении.

      мапа окупованого Донбасу карта ОРДЛО
      Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Оккупированные территории Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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