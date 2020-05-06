Оккупанты обстреляли участок разведения Богдановка – Петровское и ранили украинского защитника

Российско-оккупационные войска 5 мая в очередной раз нарушили режим прекращения огня. На этот раз они обстреляли участок разведения сил.

Вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка – Петровское из минометов калибра 82 мм. Об этом говорится в сообщении Операции Объединенных сил.

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Также оккупанты нарушили режим прекращения огня и на других участках фронта и обстреляли позиции Объединенных сил.

Недалеко от населенного пункта Авдеевка был ранен один украинский герой. Противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Боевое травмирование получил еще один украинский военный в результате обстрела у населенного пункта Орехово, где противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

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"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", – отметили в штабе ООС.

Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала