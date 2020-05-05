22:04
5 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Сколько украинцев находятся в плену боевиков на Донбассе

      - Читати новину українською
      Тюрьма в Макеевке
      Тюрьма в Макеевке / Сергей Цололо

      Российские оккупационные войска продолжают незаконно удерживать украинцев на Донбассе. Теперь в плену боевиков находится как минимум 214 человек.

      Данные о количестве незаконно заключенных людей предоставила Служба безопасности Украины "Радио Свобода". Согласно их данным, по состоянию на 30 апреля 2020 года оккупанты незаконно удерживают 214 человек.

      Примечательно До сих пор щемит в сердце и начинает трясти: освобожденный из плена вспомнил пытки боевиков

      При этом еще в январе 2020 года количество незаконно заключенных украинцев было значительно меньшим – 184 человека.

      Силовики отметили, что список незаконно лишенных свободы на оккупированных территориях формируется после обращений родных, сообщений общественных организаций или СМИ, а также "по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач.

      Обмен пленными с оккупантами: коротко

      Российские оккупационные войска используют незаконно заключенных людей на территории Донбасса для обмена с Украиной.

      Последний такой обмен состоялся 15 апреля 2020 года. Украина получила 20 своих граждан, освобожденных из плена боевиков (их перечень – по ссылке). Среди людей, которые вернулись из подвалов боевиков, большинство являются гражданскими.

      Зато украинская власть была вынуждена отпустить 14 боевиков и их сторонников. Однако четверо боевиков "ЛНР" отказались возвращаться на оккупированные территории.


      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Пророссийские боевики Украинцы в плену РФ Заложники Статистика Обмен пленными СБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Россия и коронавирус: что происходит в стране?
      сегодня , 22:00 Россия и коронавирус: что происходит в стране?
      Олександр Коваленко
      "Дій вдома": почему в приложении возникают сбои и как это будут исправлять
      сегодня , 18:38 "Дій вдома": почему в приложении возникают сбои и как это будут исправлять
      Світлана Попова