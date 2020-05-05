Сколько украинцев находятся в плену боевиков на Донбассе

Российские оккупационные войска продолжают незаконно удерживать украинцев на Донбассе. Теперь в плену боевиков находится как минимум 214 человек.

Данные о количестве незаконно заключенных людей предоставила Служба безопасности Украины "Радио Свобода". Согласно их данным, по состоянию на 30 апреля 2020 года оккупанты незаконно удерживают 214 человек.

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При этом еще в январе 2020 года количество незаконно заключенных украинцев было значительно меньшим – 184 человека.

Силовики отметили, что список незаконно лишенных свободы на оккупированных территориях формируется после обращений родных, сообщений общественных организаций или СМИ, а также "по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач.

Обмен пленными с оккупантами: коротко

Российские оккупационные войска используют незаконно заключенных людей на территории Донбасса для обмена с Украиной.

Последний такой обмен состоялся 15 апреля 2020 года. Украина получила 20 своих граждан, освобожденных из плена боевиков (их перечень – по ссылке). Среди людей, которые вернулись из подвалов боевиков, большинство являются гражданскими.

Зато украинская власть была вынуждена отпустить 14 боевиков и их сторонников. Однако четверо боевиков "ЛНР" отказались возвращаться на оккупированные территории.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала