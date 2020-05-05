Скільки українців перебувають у полоні бойовиків на Донбасі

Російські окупаційні війська продовжують незаконно утримувати українців на Донбасі. Тепер в полоні бойовиків перебуває як мінімум 214 осіб.

Дані про кількість незаконно ув'язнених людей надала Служба безпеки України "Радіо Свобода". З їх даними, станом на 30 квітня 2020 року, окупанти незаконно утримують 214 осіб.

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При цьому ще в січні 2020 року кількість незаконно ув'язнених українців була значно меншою – 184 людини.

Силовики зазначили, що список незаконно позбавлених волі на окупованих територіях формується після звернень рідних, повідомлень громадських організацій чи ЗМІ, а також "за результатами інформаційного обміну між суб’єктами, залученими до виконання відповідних завдань.

Обмін полоненими з окупантами: коротко

Російські окупаційні війська використовують незаконно ув'язнених людей на території Донбасу для обміну з Україною.

Останній такий обмін відбувся 15 квітня 2020 року. Україна отримала 20 своїх громадян, звільнених з полону бойовиків (їх перелік – за посиланням). Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними.

Натомість українська влада була змушена відпустити 14 бойовиків та їх прихильників. Та четверо бойовиків "ЛНР" відмовилися повертатися на окуповані території.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

