Досі щемить у серці та починає трусити: звільнений з полону пригадав катування бойовиків

Звільнений з полону луганських бойовиків Сергій Миронич розповів, що йому довелося пережити у підвалах бойовиків. Крім того, 58-річний чоловік пригадав, як потрапив до рук російських найманців, і розповів, що планує робити після звільнення.

Сергій Миронич каже, що після підвалів йому досі боляче ходити. Про це він розповів у коментарі "Радіо Свобода".

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За його словами, іноді буває, що починається щем у серці, а усе тіло трусить. Тоді колишній бранець просто падає. Усе через те, що у підвалах постійно били по ногах.

У 2016 році на День Незалежності я стояв на зупинці. Тоді під'їхав мікроавтобус, вони повибігали у масках, вдарили автоматом і закинули в автобус,

– розповідає бранець.

Миронич пригадує, що коли він прокинувся після удару, його ж велосипед був буквально зав'язаний у нього на голові. Навпроти сидів ватажок луганських бойовиків Леонід Пасічник.

"Відвезли мене у підвали і постійно били дні 3-4. Казали, що я хотів підірвати нафтобазу. Вона ще з 1981 року непридатна, але вони це все спеціально робили. Потім знову били і казали, що я скоїв замах на Плотницького", – заявив звільнений з полону.

Він також переконує, що бойовики звинувачували його у "зраді батьківщини". На що бранець відповів їм, що його Батьківщиною є Україна.

Сергій Миронич також зауважив, що у Міністерстві оборони України після звільнення запитували про його подальші плани – куди саме він планує податися.

Я сказав, що їду у Лисичанськ. Мені сказали, що нададуть там гуртожиток,

– підкреслив звільнений бранець.

Що відомо про Сергія Миронича?Він народився 1 січня 1962 року. Його бойовики затримали у Луганську на День Незалежності України у 2016 році за звинуваченням у спробі замінувати луганську нафтобазу.



Пізніше так званий "суд" бойовиків засудив його до 20 років позбавлення волі. Його відпустили 16 квітня 2020 року у межах обміну полоненими.