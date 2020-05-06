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      Окупанти обстріляли ділянку розведення Богданівка – Петрівське та ранили українського захисника

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      Розведення сил біля Богданівки
      Розведення сил біля Богданівки / Радіо Свобода

      Російсько-окупаційні війська 5 травня вкотре порушили режим припинення вогню. Цього разу вони обстріляли ділянку розведення сил.

      Збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка – Петрівське з мінометів калібру 82 мм. Про це йдеться в повідомленні Операції Об'єднаних сил.

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      Також окупанти порушили режим припинення вогню і на інших ділянках фронту та обстріляли позиції Об’єднаних сил. 

      Неподалік населеного пункту Авдіївка було поранено одного українського героя. Противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

      Бойове травмування отримав ще один український військовий внаслідок обстрілу біля населеного пункту Оріхове, де ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

      Постраждалих воїнів оперативно доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу.

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      "Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. На свої агресивні дії противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", – наголосили в штабі ООС.


      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
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