Ситуація на Донбасі 5 травня

Протягом доби 5 травня бойовики 15 разів стріляли у сторону українських позицій. Традиційно гатили зі забороненої мінськими домовленостями зброї. Внаслідок ворожих атак один військовий ЗСУ отримав поранення, ще один – бойове травмування. За даним розвідки, українські захисники поранили щонайменше двох окупантів.

Бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

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Загалом ворог здійснив 15 обстрілів. Внаслідок них один український захисник отримав поранення та один – бойове травмування. За даними розвідки, військові ЗСУ поранили щонайменше двох бойовиків.

Де та з якої зброї гатили війська окупанта

двічі неподалік Невельського – з 82-міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– з 82-міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі біля Богданівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, мінометів калібру 82 міліметри;

– з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, мінометів калібру 82 міліметри; поблизу Павлополя, Славного, Мар’їнки, Старогнатівки та двічі неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

та двічі неподалік – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі поблизу Оріхового – з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї;

– з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї; біля Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі у сторону Південного – з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

На усі обстріли бойовиків підрозділи Об'єднаних сил дали відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну діяльність.

Окрім цього, збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил Богданівка – Петрівське з мінометів калібру 82 міліметрів. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку доби 6 травня противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв українські позиції біля Авдіївки. Військові Об'єднаних сил припинили провокації. Втрат немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу теж.

Зверніть увагу! Попри режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. З початку 2020 року внаслідок обстрілів загинули 48 військових. Поіменний список читайте за посиланням.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу