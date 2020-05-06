07:35
6 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Сутки на Донбассе: пострадали двое украинских военных, есть раненые среди боевиков

      - Читати новину українською
      Ситуація на Донбасі 5 травня
      Ситуація на Донбасі 5 травня / prm.ua

      В течение суток 5 мая боевики 15 раз стреляли в сторону украинских позиций. Традиционно били из запрещенного Минскими договоренностями оружия. В результате вражеских атак один военный ВСУ получил ранение, еще один – боевую травму. По данным разведки, украинские защитники ранили по меньшей мере двоих оккупантов.

      Бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

      Читайте також Окупанти обстріляли мирне населення на Донбасі авіаційними ракетами: фотодоказ

      Загалом ворог здійснив 15 обстрілів. Внаслідок них один український захисник отримав поранення та один – бойове травмування. За даними розвідки, військові ЗСУ поранили щонайменше двох бойовиків.

      Де та з якої зброї гатили війська окупанта

      • двічі неподалік Невельського – з 82-міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • двічі біля Богданівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, мінометів калібру 82 міліметри;
      • поблизу Павлополя, Славного, Мар’їнки, Старогнатівки та двічі неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • двічі поблизу Оріхового – з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї;
      • біля Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • двічі у сторону Південного – з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

      На усі обстріли бойовиків підрозділи Об'єднаних сил дали відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну діяльність.

      Окрім цього, збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил Богданівка – Петрівське з мінометів калібру 82 міліметрів. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

      Від початку доби 6 травня противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв українські позиції біля Авдіївки. Військові Об'єднаних сил припинили провокації. Втрат немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу теж.

      Зверніть увагу! Попри режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. З початку 2020 року внаслідок обстрілів загинули 48 військових. Поіменний список читайте за посиланням.

      Донбас
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Постраждалі Операция Объединенных сил Новости России Украина – Россия Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Россия и коронавирус: что происходит в стране?
      5 мая , 22:00 Россия и коронавирус: что происходит в стране?
      Олександр Коваленко
      Главные новости 5 мая: карантин могут продлить и новая делегация Украины в ТКГ
      5 мая , 20:32 Главные новости 5 мая: карантин могут продлить и новая делегация Украины в ТКГ
      Ірина Вихрущ