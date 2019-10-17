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      Российские власти продолжают заманивать украинцев: хотят признать их носителями русского языка

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      Российское правительство хочет признать украинцев "носителями русского языка"
      Российское правительство хочет признать украинцев "носителями русского языка" / 112.ua

      Российское правительство рассмотрит проект закона о признании граждан Украины и Беларуси носителями русского языка. Это позволит украинцам и белорусам не проходить соответствующего собеседования при получении российского гражданства.

      Этот законопроект будет рассмотрен на заседании российского правительства уже в четверг, 17 октября, сообщает пресс-служба правительства.

      К слову: Жителям Донбасса и Западной Украины массово выдают иностранные паспорта: за дело взялись в СБУ

      Соответствующие изменения хотят внести в закон о гражданстве России. Сейчас этот закон предусматривает, что иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка при условиях:

      • если эти люди или их прямые родственники постоянно проживают или проживали на территории России или в СССР или Российской Империи в пределах территории России;
      • после прохождения соответствующего собеседования.

      Проект изменений предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и Украины, которые свободно владеют русским, при подаче лично заявления о признании их носителями этого языка.

      Как еще Россия заманивает украинских граждан?​
      Все началось с того, что российский президент Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства для украинцев с оккупированного Донбасса. Затем Путин решил, что если гулять – то с размахом, и упростил получение гражданства для жителей всего Донбасса.

      Впоследствии, когда скандал несколько утих, Путин продолжил привлекать украинцев "за поребрик" – на этот раз обладатель Кремля упростил процедуру получения вида на жительство в России для всех украинцев.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Российские паспорта на Донбассе Украинский язык Российская пропаганда Владимир Путин Новости Беларуси Новости России
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