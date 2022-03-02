В Минпросветления России сообщили, что для всех российских школьников проведут открытый урок, где будут рассказываться о "необходимости войны в Украине".

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

В заявлении ведомства говорится, что детям расскажут о якобы опасности от НАТО, почему Россия пытает псевдореспублики на Донбассе и как "отличить правду от лжи в СМИ".

Конечно, весь открытый урок – это очередной и нескрываемый акт пропаганды, которая должна задеть и детей. Ранее появлялись данные о якобы "образовательных" видеороликах о непризнанных псевдореспубликах и о том, что Украина является агрессором.

Полный текст сообщения пропагандистов Минпросветления:

Зрителям расскажут предысторию сегодняшних событий: о том, какую опасность представляет НАТО для нашей страны, почему Россия встала на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, а также помогут разобраться, как отличить правду от лжи в огромном потоке информации, фотографий и видеороликов, которыми сегодня переполнен интернет.