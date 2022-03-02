У Мінпросвітлення Росії повідомили, що для всіх російських школярів проведуть відкритий урок, де розповідатимуть про "необхідність війни в Україні".

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

У заяві відомства йдеться, що дітям розкажуть про нібито небезпеку від НАТО, чому Росія котує псевдореспубліки на Донбасі та як "відрізнити правду від брехні у ЗМІ".

Звичайно, весь відкритий урок – це черговий і неприхований акт пропаганди, яка має зачепити і дітей. Раніше з'являлися дані про нібито "освітні" відеоролики про невизнані псевдореспубліки та те, що Україна є агресором.

Повний текст повідомлення пропагандистів Мінпросвітлення:

Глядачам розкажуть передісторію сьогоднішніх подій: про те, яку небезпеку представляє НАТО для нашої країни, чому Росія стала на захист мирного населення Донецької та Луганської народних республік, а також допоможуть розібратися, як відрізнити правду від брехні у величезному потоці інформації, фотографій та відеороликів, якими сьогодні переповнений інтернет.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!