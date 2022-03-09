Зеленский подчеркнул, что есть только одно слово – гибель, сообщает 24 канал. В то же время у российских солдат еще есть шанс выжить. Для этого им надо уйти из Украины.

Заметьте І на оновленій землі врага не буде, супостата: главные тезисы обращения президента Зеленского

Все больше солдат и командиров противника задают себе очень простой вопрос: а для чего их послали на эту чужую землю, на эту войну. И у нас нет ответа. Кроме только одного слова – гибель,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что почти 2 недели сопротивления показали: украинцы не сдадутся. Они защищают свой дом и свои семьи. Украинцы будут воевать, пока не вернут свою землю и пока не ответят за всех убитых людей, за всех убитых детей,

Зеленский призвал российских солдат не верить командирам, которые говорят, что в Украине у них якобы еще есть шансы. Врага на украинских землях не ждет ничего, кроме гибели или плена.

Обращение Зеленского 9 марта: смотрите видео

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