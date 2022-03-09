Зеленський наголосив, що є тільки одне слово – загибель, повідомляє 24 канал. Водночас російські солдати ще мають шанс вижити. Для цього їм треба піти з України.

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Все більше солдат і командирів противника ставлять собі дуже просте запитання: а для чого їх послали на цю чужу землю, на цю війну. І у нас немає відповіді. Окрім тільки одного слова

– загибель, – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що майже 2 тижні спротиву показали: українці не здадуться. Вони захищають свій дім та свої родини. Українці воюватимуть, доки не повернуть свою землю та поки не дадуть відповідь за всіх вбитих людей, за всіх вбитих дітей,

Зеленський закликав російських солдатів не вірити командирам, які кажуть, що в Україні у них начебто ще є шанси. Ворога на українських землях не чекає нічого, окрім загибелі чи полону.

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