Террор невиданного уровня

В Украине 15 энергоблоков. Об этом глава государства заявил в обращении утром 4 марта, информирует 24 канал.

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Российские войска атаковали ЗАЭС – крупнейшую атомную электростанцию ​​в Европе. Она одна могла быть как 6 Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают. Прямой наводкой по станции – это террор невиданного уровня. У российских военных полностью отбита память о Чернобыле,

– подчеркнул Зеленский.

Президент обратился к россиянам и отметил, что в 1986 году мы вместе боролись с аварией на ЧАЭС, а теперь они хотят спровоцировать еще более страшную катастрофу.

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