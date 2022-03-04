Об этом в эфире 24 канала рассказал Григорий Плачков – экс-глава Госинспекции ядерного регулирования Украины. По его словам, такого инцидента не было ни в одной стране мира.

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Плачков: АЭС не проектируется для войны

Как рассказал Плачков, играть в ядерную энергетику вооруженным людям – это маразм и безумие. Цивилизованные атомщики должны давить на страну-агрессора, потому что произошел ядерный терроризм.

Сегодня утром подняли на ноги президентов и руководителей ведущих государств, которые также использовали ядерную энергию,

– подчеркнул он.

Также бывший глава Госинспекции ядерного регулирования отметил, что прочность энергоблока рассчитана только на попадание гражданского самолета. "Атомная электростанция не проектируется для военных действий. Проектно выдерживает, но не истребитель или вертолет", – добавил он.

Атомная электростанция – это живой организм. Там очень много систем, которые должны работать. Это ведь не игрушка, БТР или танк. Это атомный энергоблок, за которым следует следить. Григорий Плачков Бывший глава Госинспекции ядерного регулирования

Больше о том, действительно ли энергоблок может выдержать самолет: смотрите видео

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