Про це в ефірі 24 каналу розповів Григорій Плачков – ексголова Держінспекції ядерного регулювання України. За його словами, такого інциденту не було в жодній країні світу.

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Плачков: АЕС не проєктується для війни

Як розповів Плачков, гратися в ядерну енергетику озброєним людям – це маразм і божевілля. Цивілізовані атомники мають тиснути на країну-агресорку, адже відбувся ядерний тероризм.

Сьогодні зранку підняли на ноги президентів і керівників провідних держав, які також використовували ядерну енергію,

– наголосив він.

Також колишній голова Держінспекції ядерного регулювання зауважив, що міцність енергоблоку розрахована лише на потрапляння цивільного літака. "Атомна електростанція не проєктується для воєнних дій. Проєктно витримує, але не винищувач чи гелікоптер", – додав він.

Атомна електростанція – це живий організм. Там дуже багато систем, які мають працювати. Це ж не іграшка, БТР чи танк. Це атомний енергоблок, за яким треба слідкувати. Григорій Плачков Колишній голова Держінспекції ядерного регулювання

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