Однако некоторые группы военных свозят в Чернобыль, а уже оттуда будут выводить. Об этих планах врага сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ с 26 марта.

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Выводят тех, у кого больше потерь

Уже началась перегруппировка отдельных подразделений 35 общевойсковой армии Восточного военного округа России. Это обусловлено тем, что они понесли наибольшие потери во время наступления.

Не исключается, что после проведения указанных мер, перегруппировки и усиления группировки войск оккупантами будут возобновлены действия по блокированию Киева с юго-западного направления,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Наши защитники одновременно продолжают укреплять свою оборону и готовиться к срыву планов противника. Но пока неизвестно, когда оккупанты продолжат наступать на Киев, чтобы прибегнуть к средневековым методам ведения войны.