Проте наразі деякі групи військових звозять у Чорнобиль, а вже звідки виводитимуть. Про ці плани ворога повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ з 26 березня.

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Виводять тих, хто має більше втрат

Вже почалося перегрупування окремих підрозділів 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу Росії. Це зумовлено тим, що вони зазнали найбільших втрат під час наступу.

Не виключається, що після проведення зазначених заходів, перегрупування та посилення угруповання військ окупантами буде відновлено дії щодо блокування Києва із південно-західного напрямку,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Наші захисники водночас із цим продовжують укріплювати свою оборону та готуватися до зриву планів противника. Та наразі невідомо, коли окупанти продовжать наступати на Київ, щоб вдатися до середньовічних методів ведення війни.

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