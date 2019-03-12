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      Российских хакеров заподозрили во вмешательстве в выборы 2015 года в Болгарии

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      В Болгарии российских хакеров подозревают во вмешательстве в выборы
      В Болгарии российских хакеров подозревают во вмешательстве в выборы / Фото из открытых источников

      Группа хакеров из России Fancy bear являются одними из основных подозреваемых в организации кибератак на сайты Центризбиркома, МВД и других государственных ведомств при проведении местных выборов в Болгарии в 2015 году.

      Начальник управления по борьбе с киберпреступностью МВД Болгарии Явор Колев сообщил об этом во время конференции "Киберпреступность в Евросоюзе: как предупредить растущую угрозу".

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      Группа связана с военной разведкой России и подозревается в организации ряда атак на болгарские сайты в 2015 году, во время проведения местных выборов, а также в манипуляциях во время избирательной кампании в США,
      – заявил Колев.

      Ранее председатель Комиссии по общественному порядку парламента Болгарии, заместитель председателя правящей партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) Цветан Цветанов также отметил, что Россия чаще всего упоминалось на Софийской конференции как государство, которое может вмешиваться в выборы проходят в странах Евросоюза, в том числе и выборы в Европарламент.

      По словам Цветанова, вмешательство в выборы происходит только потому, что в мире есть страны, которые не заинтересованы в том, чтобы Европейский союз стал серьезным геополитическим игроком.

      Что известно о Fancy bear?Группа российских хакеров, которая специализируется на кибершпионажем. Ее часто связывают с российскими спецслужбами. Вероятно ведет деятельность с 2007 года, известное атаками на информационные системы правительственных, военных, безопасности организаций. В июне 2016 стало известно о том, что группировке удалось получить доступ к электронным адресам членов демократической партии США.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости политики Болгария хакеры
      Источник: 24 Канал
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