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      Російських хакерів запідозрили у втручанні в вибори 2015 року у Болгарії

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      У Болгарії російських хакерів підозрюють у втручанні в вибори
      У Болгарії російських хакерів підозрюють у втручанні в вибори / Фото з відкритих джерел

      Група хакерів із Росії Fancy bear є одними з основних підозрюваних в організації кібератак на сайти Центрвиборчкому, МВС та інших державних відомств під час проведенні місцевих виборів у Болгарії в 2015 році.

      Начальник управління з боротьби із кіберзлочинністю МВС Болгарії Явір Колєв повідомив про це під час конференції "Кіберзлочинність у Євросоюзі: як попередити зростаючу загрозу".

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      Група пов'язана з військовою розвідкою Росії і підозрюється в організації низки атак на болгарські сайти у 2015 році, під час проведення місцевих виборів, а також в маніпуляціях під час виборчої кампанії в США, 
      – заявив Колєв.

      Раніше голова Комісії з громадського порядку парламенту Болгарії, заступник голови правлячої партії ГЕРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) Цветан Цветанов також наголосив, що Росія найчастіше згадувалася на Софійській конференції як держава, яка може втручатися у вибори, що проходять в країнах Євросоюзу, в тому числі і вибори до Європарламенту.

      За словами Цветанова, втручання у вибори відбувається тільки тому, що у світі є країни, які не зацікавлені в тому, щоб Європейський союз став серйозним геополітичним гравцем.

      Що відомо про Fancy bear?Група російських хакерів, яка спеціалізується на кібершпигунстві. Її часто пов'язують з російськими спецслужбами. Ймовірно веде діяльність з 2007 року, відоме атаками на інформаційні системи урядових, військових, безпекових організацій. В червні 2016 стало відомо про те, що угрупуванню вдалося отримати доступ до електронних адрес членів демократичної партії США.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Росії хакери Болгарія
      Джерело: 24 Канал
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