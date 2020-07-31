Несмотря на войну между Украиной и Россией и многочисленные санкции, введенные против российских компаний в Украине, многие украинские компании остаются связанными с Россией. Причем связь сохраняется зеркально: это показывает аналитика реестров.

Насколько тесно украинские компании продолжают сотрудничать с Россией и как эта ситуация изменилась за последние годы – исследовали аналитики YouControl.

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Российское присутствие в Украине

Данные российского Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) показывают, что в Украине работает относительно немного филиалов российских компаний – только 104. Однако, филиалы – не единственный тип связи, который может существовать между компанией в Украине и России.

При этом, из реестра видно, что компании в большинстве своем не были сконцентрированы в руках небольшого количества российских компаний или граждан: 12 563 уникальных человека или компаний из России имели долю в украинских компаниях.

Экономистка Центра экономической стратегии Дария Михайлишина говорит, что некоторые российские компании скрывают настоящего бенефициара и не указывают это в реестре, хотя это и противоречит закону. Эти компании хотят "спрятаться" от украинских санкций и продолжать работать в Украине.

Российский бизнес в Украине: динамика присутствия / Инфографика YouControl

Если учитывать настоящих, а не номинальных бенефициаров, в 2018 году в Украине работало 1553 компании с российскими бенефициарами с долей собственности более 25%.

География российского присутствия в Украине

Российские компании в основном сконцентрированы в Киеве. Это неудивительно, отмечают аналитики, ведь в столице зарегистрировано в общей сложности больше компаний. Если смотреть на регионы, то больше всего компаний зарегистрировано в Восточной Украине:

в Харьковской области (104 компании)

в Одесской области (94 компании)

в Днепропетровской области (76 компаний)

в Запорожской области (58 компаний), а также в Киевской области (75 компаний).



В каких областях Украины больше всего российских компаний / Инфографика YouControl

Украинское присутствие в России

Не только российские компании создают свои представительства и открывают компании в Украине – некоторые украинские компании также ведут бизнес в России. По анализу данных российского реестра (ЕГРЮЛ), 618 украинских компаний являются учредителями российских компаний или некоммерческих организаций (НКО). Из них 592 активны.

Если не включать компании, расположенные в Крыму или Донецкой или Луганской областях, остаются 464 украинских компаний (из них 444 активных).

Вместе с тем, следует отметить, что данные включают не только открытие бизнеса в России, но и членство в международных организациях, ассоциациях или НКО, зарегистрированных в России.

Если не принимать во внимание НКО, больше всего украинские юрлица основывают компании в России в таких сферах:

оптовой торговли (73 компании)

операций с недвижимым имуществом (89 компаний)

строительства (44 компании)

временного размещения питания (36 компаний).

Больше всего юрлиц, которые основывают компании в России, из Киева (210 компаний), что логично как для столицы. Относительно много компаний из Юго-Восточной Украины также являются учредителями юрлиц в России. Таких компаний насчитывается:

70 в Крыму;

56 в Донецкой области;

55 в Харьковской области;

48 в Днепропетровской области;

30 в Запорожской области.

При этом на Западной Украине почти отсутствуют компании, которые являются учредителями юрлиц в РФ:

во Львовской их 5,

в Ровненской – 4;

в Черновицкой – 3;

в Хмельницкой – 2;

в Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской и Закарпатской областях только по одной такой компании.



На Западной Украине компании, которые сотрудничают с Россией практически отсутствуют / Инфографика YouControl