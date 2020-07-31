Російський бізнес в Україні і український в Росії: зв'язки і надалі лишаються тісними
Незважаючи на війну між Україною та Росією та численні санкції, запроваджені проти російських компаній в Україні, багато українських компаній залишаються пов’язаними з Росією. При чому зв'язок зберігається дзеркально: це показує аналітика реєстрів.
Наскільки тісно українські компанії продовжують співпрацювати з Росією і як ця ситуація змінилась за останні роки – дослідили аналітики YouControl.
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Російська присутність в Україні
Дані російського Єдиного реєстру юридичних осіб (ЕГРЮЛ) показують, що в Україні працює відносно небагато філій російських компаній – лише 104. Однак, філії – не єдиний тип зв’язку, який може існувати між компанією в Україні та Росією.
При цьому, із реєстру видно, що компанії здебільшого не були сконцентровані в руках маленької кількості російських компаній чи громадян: 12 563 унікальних людей чи компаній із Росії мали частку в українських компаніях.
Економістка Центру економічної стратегії Дарія Михайлишина говорить, що деякі російські компанії приховують справжнього бенефіціара та не вказують те в реєстрі, хоча це й суперечить закону. Ці компанії хочуть "сховатися" від українських санкцій та продовжувати працювати в Україні.
Російський бізнес в Україні: динаміка присутності / Інфографіка YouControl
Якщо враховувати справжніх, а не номінальних бенефіціарів, в 2018 році в Україні працювало 1 553 компанії з російськими бенефіціарами з часткою власності більше за 25%.
Географія російської присутності в Україні
Російські компанії переважно сконцентровані в Києві. Це не дивно, зазначають аналітики, адже у столиці зареєстровано загалом більше компаній. Якщо дивитись на регіони, то найбільше компаній зареєстровано на Східній Україні:
- у Харківській області (104 компанії);
- в Одеській області (94 компанії);
- у Дніпропетровській області (76 компаній);
- у Запорізькій області (58 компаній), а також у Київській області (75 компаній).
У яких областях України найбільше російських компаній / Інфографіка YouControl
Українська присутність в Росії
Не лише російські компанії створюють свої представництва та відкривають компанії в Україні – деякі українські компанії також ведуть бізнес в Росії. За аналізом даних російського реєстру (ЕГРЮЛ), 618 українських компаній є засновниками російських компаній або некомерційних організацій (НКО). Із них 592 активні.
Якщо не включати компанії, що розташовані в Криму або Донецькій чи Луганській областях, залишаються 464 українських компаній (із них 444 активних).
Разом з тим, варто зауважити, що дані включають не лише відкриття бізнесу в Росії, але й членство в міжнародних організаціях, асоціаціях чи НКО, що зареєстровані в Росії.
Якщо не брати до уваги НКО, найбільше українські юрособи засновують компанії в Росії у таких сферах:
- оптової торгівлі (85 компаній);
- операцій з нерухомим майном (58 компаній);
- будівництва (31 компаній);
- тимчасового розміщення харчування (29 компаній).
Найбільше юросіб, які засновують компанії в Росії, з Києва (210 компаній), що логічно як для столиці. Відносно багато компаній із Південно-Східної України є також засновниками юросіб в Росії. Таких компаній налічується:
- 70 в Криму;
- 56 в Донецькій області;
- 55 в Харківській області;
- 48 в Дніпропетровській області;
- 30 в Запорізькій області.
При цьому на Західній Україні майже відсутні компанії, що є засновниками юросіб в РФ:
- у Львівській їх 5;
- в Рівненській ‒ 4;
- в Чернівецькій ‒ 3;
- в Хмельницькій ‒ 2;
- в Івано-Франківській, Волинській, Тернопільській та Закарпатській областях лише по одній такій компанії.
На Західній Україні компанії, що співпрацюють з Росією практично відсутні / Інфографіка YouControl