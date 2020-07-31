Незважаючи на війну між Україною та Росією та численні санкції, запроваджені проти російських компаній в Україні, багато українських компаній залишаються пов’язаними з Росією. При чому зв'язок зберігається дзеркально: це показує аналітика реєстрів.

Наскільки тісно українські компанії продовжують співпрацювати з Росією і як ця ситуація змінилась за останні роки – дослідили аналітики YouControl.

Тим часом У Росії планують розширення санкцій проти України

Російська присутність в Україні

Дані російського Єдиного реєстру юридичних осіб (ЕГРЮЛ) показують, що в Україні працює відносно небагато філій російських компаній – лише 104. Однак, філії – не єдиний тип зв’язку, який може існувати між компанією в Україні та Росією.

При цьому, із реєстру видно, що компанії здебільшого не були сконцентровані в руках маленької кількості російських компаній чи громадян: 12 563 унікальних людей чи компаній із Росії мали частку в українських компаніях.

Економістка Центру економічної стратегії Дарія Михайлишина говорить, що деякі російські компанії приховують справжнього бенефіціара та не вказують те в реєстрі, хоча це й суперечить закону. Ці компанії хочуть "сховатися" від українських санкцій та продовжувати працювати в Україні.



Російський бізнес в Україні: динаміка присутності / Інфографіка YouControl

Якщо враховувати справжніх, а не номінальних бенефіціарів, в 2018 році в Україні працювало 1 553 компанії з російськими бенефіціарами з часткою власності більше за 25%.

Географія російської присутності в Україні

Російські компанії переважно сконцентровані в Києві. Це не дивно, зазначають аналітики, адже у столиці зареєстровано загалом більше компаній. Якщо дивитись на регіони, то найбільше компаній зареєстровано на Східній Україні:

у Харківській області (104 компанії);

в Одеській області (94 компанії);

у Дніпропетровській області (76 компаній);

у Запорізькій області (58 компаній), а також у Київській області (75 компаній).



У яких областях України найбільше російських компаній / Інфографіка YouControl

Українська присутність в Росії

Не лише російські компанії створюють свої представництва та відкривають компанії в Україні – деякі українські компанії також ведуть бізнес в Росії. За аналізом даних російського реєстру (ЕГРЮЛ), 618 українських компаній є засновниками російських компаній або некомерційних організацій (НКО). Із них 592 активні.

Якщо не включати компанії, що розташовані в Криму або Донецькій чи Луганській областях, залишаються 464 українських компаній (із них 444 активних).

Разом з тим, варто зауважити, що дані включають не лише відкриття бізнесу в Росії, але й членство в міжнародних організаціях, асоціаціях чи НКО, що зареєстровані в Росії.

Якщо не брати до уваги НКО, найбільше українські юрособи засновують компанії в Росії у таких сферах:

оптової торгівлі (85 компаній);

операцій з нерухомим майном (58 компаній);

будівництва (31 компаній);

тимчасового розміщення харчування (29 компаній).

Найбільше юросіб, які засновують компанії в Росії, з Києва (210 компаній), що логічно як для столиці. Відносно багато компаній із Південно-Східної України є також засновниками юросіб в Росії. Таких компаній налічується:

70 в Криму;

56 в Донецькій області;

55 в Харківській області;

48 в Дніпропетровській області;

30 в Запорізькій області.

При цьому на Західній Україні майже відсутні компанії, що є засновниками юросіб в РФ:

у Львівській їх 5;

в Рівненській ‒ 4;

в Чернівецькій ‒ 3;

в Хмельницькій ‒ 2;

в Івано-Франківській, Волинській, Тернопільській та Закарпатській областях лише по одній такій компанії.



На Західній Україні компанії, що співпрацюють з Росією практично відсутні / Інфографіка YouControl