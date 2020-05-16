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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Российский бизнесмен Чичваркин, который мог возглавить "Укрнефть", переболел коронавирусом

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Євгеній Чичваркін
Євгеній Чичваркін / file.liga.net

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин переболел коронавирусом. Еще с 2008 года он проживает в Великобритании, где ему и оказывали медицинскую помощь в борьбе с болезнью.

Про своє захворювання сам Чичваркін повідомив у своєму інстаграмі.

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У мене немає СНІДу, але є антитіла коронавірусу. Ну просто справжній полковник,
– написав мільйонер.

Він також прикріпив фото з повідомлення з лікарні. У них Євгенію Чичваркіну спершу повідомляють про позитивний результат тесту, а потім, що коронавірусом він вже перехворів.

Хто такий Євгеній Чичваркін: коротко

Це російський бізнесмен, який є активним противником політики Володимира Путіна та Дмитра Медведєва. Через це переслідується російською владою та емігрував до Великої Британії.

У Росії він разом з Тимуром Артем'євим заснував компанію "Євросєть", яка згодом стала найбільшим стільниковим рітейлером у Росії. У Великій Британії заснував магазин вин Hedonism Wines, який займається дистрибуцією вин.

У 2014 році він активно підтримував Революцію Гідності в Україні. У 2015-му мав зустріч з прем'єром Арсенієм Яценюком. Тоді у ЗМІ почали говорити, що він може очолити "Укрнафту". Тогочасна влада активно запрошувала іноземних експертів з провідним досвідом і навіть надавала їм громадянство.

Втім цього так і не сталося. Згодом після приходу до влади Володимира Зеленського Чичваркін заявив в одному з інтерв'ю, що коли його запросять, він серйозно розглядатиме пропозицію очолити міністерство економіки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За тех, кто в море... нефти. #клошарделюкс

Допис, поширений Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin)

 

Автор: Василий Денисюк
Теги: Великобритания Новости России Коронавирус COVID-19
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