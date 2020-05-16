Російський бізнесмен Чичваркін, який міг очолити "Укрнафту", перехворів на коронавірус

Російський бізнесмен Євгеній Чичваркін перехворів на коронавірус. Ще з 2008 року він проживає у Великій Британії, де йому й надавали медичну допомогу у боротьбі з хворобою.

Про своє захворювання сам Чичваркін повідомив у своєму інстаграмі.

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У мене немає СНІДу, але є антитіла коронавірусу. Ну просто справжній полковник,

– написав мільйонер.

Він також прикріпив фото з повідомлення з лікарні. У них Євгенію Чичваркіну спершу повідомляють про позитивний результат тесту, а потім, що коронавірусом він вже перехворів.

Хто такий Євгеній Чичваркін: коротко

Це російський бізнесмен, який є активним противником політики Володимира Путіна та Дмитра Медведєва. Через це переслідується російською владою та емігрував до Великої Британії.

У Росії він разом з Тимуром Артем'євим заснував компанію "Євросєть", яка згодом стала найбільшим стільниковим рітейлером у Росії. У Великій Британії заснував магазин вин Hedonism Wines, який займається дистрибуцією вин.

У 2014 році він активно підтримував Революцію Гідності в Україні. У 2015-му мав зустріч з прем'єром Арсенієм Яценюком. Тоді у ЗМІ почали говорити, що він може очолити "Укрнафту". Тогочасна влада активно запрошувала іноземних експертів з провідним досвідом і навіть надавала їм громадянство.

Втім цього так і не сталося. Згодом після приходу до влади Володимира Зеленського Чичваркін заявив в одному з інтерв'ю, що коли його запросять, він серйозно розглядатиме пропозицію очолити міністерство економіки.