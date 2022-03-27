Во время вручения наград "За отвагу" заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров сформулировал неудачное пожелания бойцу, который потерял ногу во время войны в Украине. Вручая медаль раненому, он пожелал ему "встать на ноги".

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Желаю тебе скорейшего выздоровления, встать на ноги…

– сказал чиновник.

Конфуз попал на видео и уже разлетелся по сети. Ефрейтор, видимо, на ноги уже не встанет, как и российские чиновники после позорной войны в Украине.

Чиновник пожелал раненому без ноги "встать на ноги": смотрите видео

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