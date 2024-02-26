Ранее СМИ сообщили, что дрон россиян преследовал кортеж главы МИД Германии в Николаевской области. Впоследствии это официально подтвердили в немецком министерстве.

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Подробности инцидента

Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер во время брифинга подтвердил, что инцидент произошел 25 февраля во время последнего пункта программы визита министра. О том, что Бербок преследует российский дрон, сообщили украинские службы и команда охранников министра.

Когда этот российский дрон-разведчик заметили, было принято решение сократить программу визита и немедленно начать движение автомобильной колонны. Это нормальный способ действий, когда находишься в зоне конфликта, а, напомню, все происходило примерно в 50 километрах от линии фронта,

– сказал спикер.

Дрон некоторое время летел за колонной, а потом вернулся обратно.

Реакция Германии

Представитель МИД сказал, что Германия не считает это выпадом России против Анналены Бербок и расценивает как "печальные реалии людей в Украине, особенно в этом регионе, которые изо дня в день имеют дело с такими российскими разведывательными дронами, за которыми часто за короткий промежуток времени следуют авианалеты".

Представитель немецкого министерства обороны полковник Арне Коллац добавил, что немецкие ведомства получают данные о ситуации в Украине не только от украинских служб, но и от разведок стран-партнеров, которые имеют "сенсоры или источники информации на месте".