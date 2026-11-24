Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

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Почему военные воздержались от открытия огня?

Во время ночной атаки на запад Украины российский беспилотник ненадолго залетел в воздушное пространство Польши. Военные радары непрерывно отслеживали его на всем маршруте полета. Более того, польское командование даже дало разрешение на уничтожение беспилотника.

Однако впоследствии дрон изменил курс и начал двигаться в восточном направлении. Учитывая потенциальную угрозу для гражданского населения и возможные последствия применения оружия, военные решили не открывать огонь.

В польском командовании пояснили, что от уничтожения беспилотника отказались из-за риска нанесения вреда гражданским лицам.

В то же время польские военные подчеркнули, что продолжают следить за воздушным пространством страны, а силы противовоздушной обороны остаются в постоянной готовности реагировать на угрозы.

Напомним, 20 ноября во время масштабного обстрела Украины на польской территории упали две российские ракеты и один беспилотник. В частности, крылатую ракету Х-101 обнаружили в районе села Новый Липовец Люблинского воеводства, а реактивный беспилотник упал вблизи Молодича.