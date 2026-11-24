Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.

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Чому військові утрималися від вогню?

Під час нічної атаки на захід України російський безпілотник ненадовго залетів у повітряний простір Польщі. Військові радари безперервно відстежували його на всьому маршруті польоту. Ба більше, польське командування навіть надало дозвіл на знищення безпілотника.

Однак згодом дрон змінив курс і почав рухатися у східному напрямку. З огляду на потенційну загрозу для цивільного населення та можливі наслідки застосування зброї військові вирішили не відкривати вогонь.

У польському командуванні пояснили, що від знищення безпілотника відмовилися через ризик завдання шкоди цивільним.

Водночас польські військові наголосили, що продовжують стежити за повітряним простором країни, а сили протиповітряної оборони залишаються в постійній готовності реагувати на загрози.

Нагадаємо, 20 листопада під час масштабного обстрілу України на польській території впали дві російські ракети та один безпілотник. Зокрема, крилату ракету Х-101 виявили в районі села Новий Ліповець Люблінського воєводства, а реактивний безпілотник упав поблизу Молодича.