Гитлеровцы завидуют откровенности новых палачей

Ведь "денацификаторы" пишут статьи, которые заставили бы завидовать самого Гебельса, прямо признаваясь в планировании геноцида, и которые не только пахнут как фашизм, не только похожи на нацизм, но и являются чистым откровенным воплощением классического фашизма. И никто этого не скрывает.

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Представляете картину, как идеологи Третьего рейха пишут статью о том, что нет лучшего способа решить проблему нацизма в Европе, чем концлагеря для евреев? Трудно. А эти пишут. Откровенно. Открыто. Об этом заявляют мелкие глашатаи и целые бывшие президенты, выпадающие из алкогольной спячки и откровенно заявляющие о важности решения "украинского вопроса".

Когда началась эта война, мир впервые стал черно-белым. Стало просто невозможно перепутать добро и зло. Но парадокс в том, что зло само еще и бьет себя в грудь, доказывая, что оно зло. Не только своими преступлениями, кричащими о геноциде. Но такие заявления уполномоченных представителей зла о том, что эти преступления осознаны. Для сомневающихся.

Мы привыкли называть рашистов "откровенными фашистами". Имея в виду, что поступки говорят сами за себя. Но мы имеем дело с откровенным режимом, который честно, открыто, откровенно признается в том, что они несут ужас и смерть. Откровенный палач, устраивающий геноцид. Откровенный насильник, который куражится над своей жертвой. Откровенный убийца, с улыбкой признающийся в своем преступлении.

Как это объяснить? Это ведь опять нелогично. Нерационально. Нездорово. И если пригнанные ими солдаты просто по нраву своему звери, и если бы им позволили, они бы делали такое и в селениях за Уралом, то как объяснить откровенную публичную позицию людей от власти? Может, все просто. Может, это откровенность от бессилия?

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Последний раунд вечной битвы

Они делают это с Украиной не в первый раз. Голодомор, репрессии, миллионы смертей. Это было уже много раз в истории. Просто впервые Украина оказалась готова. Впервые жертва смогла дать отпор насильнику. Впервые у нас оказалось свое государство.

И это так злит палача. Потому что он привык издеваться над теми, кто не может ответить. И если бы не два Майдана, если бы не украинское общество, опора государства, если бы не полноценная независимость, если бы не помощь друзей государства, мы не смогли бы ответить и на этот раз.

И может потому фашист такой откровенный. От злобы бессилия. Когда он понял, что опоздал? Что никогда ему не разрешат решить украинский вопрос? Что он может делать больно, может избивать, может заставить страдать, но не сможет подчинить. И тут он выплескивает наружу всю ненависть, которая собиралась годами. Куражится своими преступлениями, стремясь запугать и достать хоть так свою жертву. Свою прежнюю жертву.

Евреи говорят "никогда снова". Сказали это после ужасов Холокоста. И чтобы это не повторилось, сформировали свое сильное государство. Украинцы создали государство и вдруг увидели, что это помогает сказать то же самое "никогда снова". От имени живущих украинцев. И от имени миллионов тех, кого лишили жизни в 20 веке. Никогда. Снова. И каждый раз мы будем готовы еще лучше.

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